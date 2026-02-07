scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 7 February 2026: मुँह में छाले हो सकते है,बड़े बुजुर्ग से सलाह लेंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 7 February 2026: सामने वाला उसकी रुचि को छोटे से व्यवसाय में शुरू करने की इच्छा रख रहा है.परिजनों के साथ इस विषय पर बातचीत कर सकते है.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Knight of pentacles 
लंबे समय पूर्व किसी योजना में अच्छा धन निवेश किया है.इस समय उस धन प्राप्ति की प्रतीक्षा कर सकते है.कुछ परिस्थितिवश धन कहीं अटक सकता है.इससे मन अशांत हो रहा है.विश्वास रखें, जल्द ही आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी.तब तक स्वयं को संयमित रखें.इस समय परिवार में किसी सदस्य के गुस्से के कारण किसी के विवाह में बाधा आ सकती है.

जिसके चलते परिवार में तनाव बढ़ रहा है.सामने वाले के गुस्से को काबू करने की कोशिश करेंगे.इस समय कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण हो सकते है.किसी नई परियोजना के चलते विभागीय बदलाव लाये जा रहे है.संभव हैं, कि पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी प्राप्त हो.ऐसी स्थिति में नए स्थान पर सामंजस्य बैठाने में कुछ समय लग सकता है.जीवनसाथी की महत्वाकांक्षा पूरी करने का प्रयास करेंगे.सामने वाला उसकी रुचि को छोटे से व्यवसाय में शुरू करने की इच्छा रख रहा है.परिजनों के साथ इस विषय पर बातचीत कर सकते है. संतान की शिक्षा को लेकर जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते है.किसी बड़े बुजुर्ग से इस स्थिति में सलाह ले सकते है.

स्वास्थ्य: किसी गलत पदार्थ के सेवन से मुँह में छाले हो सकते है.चिकित्सक खानपान में सावधानी बरतने की सलाह दे सकता है.

आर्थिक स्थिति: निजी संपत्ति को व्यावसायिक रूप देने के प्रयास में सफलता प्राप्त हो सकती है.इस समय खर्चों को सीमित कर सकते है.

रिश्ते: मित्र के विवाह में किसी अन्य मित्र के द्वारा खड़े किए हंगामे को सुलझाएंगे.दोनों के बीच सुलह करा सकते है.

---- समाप्त ----
