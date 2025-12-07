scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 7 December 2025: अवसाद हो सकता है, अहंकार से दूर रहें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 7 December 2025: जीवनसाथी के साथ रिश्ते को सुधारें.मानसिक तनाव और क्रोध से दूर रहें.लंबी दूरी की यात्रा हो सकती हैं.मित्रों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- The High Priestess 
मन की चंचलता पर नियंत्रण रखें.गलत संगत से दूर रहें.किसी आध्यात्मिक गुरु या अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात कर सकते है. ऐसे लोगों से मित्रता ना करें,जो स्वार्थवश आपसे जुड़ना चाह रहे हों.परिजनों के साथ अपनी परेशानी को साझा करें.जीवनसाथी के साथ रिश्ते को सुधारें.मानसिक तनाव और क्रोध से दूर रहें.लंबी दूरी की यात्रा हो सकती हैं.मित्रों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं.अपशब्दों का प्रयोग अधिकारी को नाराज कर सकता है.धैर्य, शांति और संयम बनाएं रखें.

अपनी दबी हुई इच्छाओं को व्यक्त करें.अपनी आर्थिक योजनाओं को कुछ समय के लिए स्थगित करें.अपनी कलात्मक योग्यता को बाहर निकालें.अहंकार से दूर रहें.निजी बातों को साझा न करें.बिना विचार किए दूसरे की सलाह न माने.सीमा में रहकर अपने कार्यों को पूरा करें.भाग्य के भरोसे न रहें.नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती हैं.पुश्तैनी संपत्ति पर विवाद हो सकता हैं.

स्वास्थ्य:मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें. अवसाद हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: कीमती आभूषणों की खरीदारी कर  सकते हैं.पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा हो सकता हैं.

रिश्ते:अपनी गलतियों को सुधारें.करीबी मित्र के साथ विवाद हो सकता हैं.
 

