Dhanu Tarot Rashifal 6 February 2026: कार्यों में आ रही रुकावट से नकारात्मकता बढ़ेगी, रिलैक्स रहने के लिए करें ये काम

धनु (Sagittarius):



Cards: The Moon



कार्यों में आ रही रुकावट नकारात्मकता बढ़ा सकती है.इस समय कुछ लोगों की ईर्ष्या बनते हुए कार्यों में रुकावट उत्पन्न कर सकती है.जिसके चलते उच्च अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है.बार बार किसी कार्य की असफल शुरुआत निराशा बढ़ाती जा रही है.



इस समय कार्यों से थोड़ा विश्राम लें.किसी प्राकृतिक स्थान पर कुछ समय व्यतीत करना मन में शांति और सुकून का सकता है.जीवन में पुनः ऊर्जा का संचार होता महसूस करेंगे.पुनः कार्यों का अवलोकन कर योजना बना सकते है.



किसी सहयोगी के साथ अपनी भावनाओं को साझा करेंगे.परिवार में संपत्ति को लेकर तनाव इतना बढ़ चुका है कि सब लोग इसके लिए अदालत जा सकते है.कोई भी समझौता करने की नीयत नहीं रख रहा है.जीवनसाथी की तबीयत पहले से बेहतर हो रही है.जिससे मन में उत्साह बढ़ता जा रहा है.



पारिवारिक जीवन की बातों को लोगों के साथ साझा न करें.किसी अजनबी की बढ़ती नजदीकी खतरे की आशंका दे सकती है.थोड़ा सजग रहें.

स्वास्थ्य: जल्दबाजी में कार्य करते समय चोट लग सकती है.इस चोट को लेकर लापरवाही ठीक नहीं रहेगी.

आर्थिक स्थिति: किसी को पैसा देना मुश्किल में डाल सकता है.सामने वाला पैसा वापस किए बिना कहीं जा सकता है.

रिश्ते: प्रिय का बिना कहे कही चले जाना सामने वाले से दूरी बढ़ा सकता है.

