Dhanu Tarot Rashifal 2 October 2025: धनु राशि वालों की सेहत रहेगी बहुत अच्छी, वर्तमान परिस्थितियां हो सकती हैं बेहतर

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Five of cups

जो कुछ आपके पास है. उसकी तरफ ध्यान न देकर ,जो कुछ आप छोड़ आए हैं . उसकी तरफ ध्यान देना आपके तनाव का कारण बन सकता है. अतीत में जिस भी परिस्थिति से आप गुजरे थे. वह यादें. आपके साथ अभी तक बनी हुई है. जिसके चलते सब कुछ होने के बाद भी खुद को निराश महसूस करते आए हैं. अपने इस नकारात्मक स्वरूप से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए. हो सकता हैं, कि वर्तमान परिस्थितियों उतनी बेहतर ना हो. जितनी आपके अतीत में थी. पर उनको बेहतर बनाने के प्रयास किया जा सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी को पदोन्नति देकर उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है. जिसके चलते आप खुद को अपमानित महसूस कर सकते हैं. आपकी कार्य कुशलता और ईमानदारी की प्रशंसा होने के बाद भी आपको उस स्थान की प्राप्ति नहीं होने से मन आहत हो सकता है. इस समय धैर्य और संयम बनाए रखे. हो सकता हैं, कि आप इस पद से भी बेहतर पद प्राप्त करने की काबिलियत रखते हो. जैसे ही समय आपके अनुकूल होगा. स्थितियां अपने आप ही बेहतर होती नजर आएंगी. इसलिए जल्दबाजी या तनाव के चलते कोई भी ऐसा कृत्य ना करें. जिसके कारण आगे चलकर आपको पछताना पड़े.

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों से जितना अधिक दूर रहेंगे. उतना ही आप स्वास्थ्य लाभ महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति: दूसरों की देखा देखी धन खर्च न करें. अपने खर्चो पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते: अतीत की यादों को मन में बनाए रखना. कई बार वर्तमान जीवन को बर्बाद कर देता है. इसका असर आपके रिश्तों की मजबूती पर भी पड़ सकता है.

