scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 2 December 2025: अपने कार्यों को लेकर दूसरों पर निर्भर न रहें, आर्थिक लाभ संभव है

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 2 December 2025: कोई ऐसा कार्य न करें, जो आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकता है. मित्र की आर्थिक मदद कर सकते हैं. कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. अपने पारंपरिक व्यवसाय के नवीनीकरण पर विचार कर सकते हैं.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Eight of wands
कुछ बड़े समाचार अचानक से सामने आ सकते हैं. सभी समाचार सकारात्मक हो यह आवश्यक नहीं है. आ रही सूचनाओं से प्राप्त हुए संदेशों को समझने की कोशिश करें. हो सकता है, कि संदेशों को घुमाकर सामने लाया जाएं. ऐसी स्थिति में दुविधा हो सकती है. इस समय किसी बड़े से सलाह ली जा सकती है. कार्य क्षेत्र में आपकी उपलब्धियां को सम्मानित किया जा सकता है. नौकरी में पदोन्नति प्राप्त हो सकती है. नई परियोजना पर कार्य करने से विदेश यात्रा का मौका प्राप्त हो सकता है.

नए स्थान पर काफी कुछ सीखने को मिल सकता है. इस बात से उत्साहित होंगे. बढ़ती हुई जिम्मेदारी मानसिक तनाव दे सकती है. कार्य की अधिकता के चलते परिवार के साथ समय व्यतीत न कर पाना परिजनों की नाराजगी बढ़ा सकता है. जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करें. अपने कार्यों को लेकर दूसरों पर निर्भर ना हो. सामने वाले के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें.

कोई ऐसा कार्य न करें, जो आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकता है. मित्र की आर्थिक मदद कर सकते हैं. कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. अपने पारंपरिक व्यवसाय के नवीनीकरण पर विचार कर सकते हैं. अपनी योजनाओं को परिवार के साथ साझा करेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

पुरस्कार से बड़ी धनराशि प्राप्त हो सकती है, नई संपत्ति खरीद सकते हैं 
स्वयं की कमियों को पहचानें, बार-बार गलतियों को न दोहराएं 
संतान की उपलब्धि पर गर्व होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है 
झूठ का साथ देना मुसीबत में फंसा देगा, गलत संगत से दूर रहें 
धैर्य, संयम और शांति के साथ वक्त गुजारें, परिवार को समय दें 

स्वास्थ्य: पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं. चिकित्सक की स्थान परिवर्तन की सलाह पर विचार करेंगे. 

Advertisement

आर्थिक स्थिति: किसी नए व्यवसाय के लिए परिवार से आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है. जल्द ही आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त हो सकेंगे. 

रिश्ते: कार्य के सिलसिले में किसी व्यक्ति से हुई मुलाकात जल्द ही प्रेम संबंध में तब्दील हो जाएगी. ऐसी उम्मीद नजर आ रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement