आज 15 नवंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे, करें हनुमान जी की पूजा

Aaj ka Dhanu Rashifal 15 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. प्रबंधन में प्रभावी बने रहेंगे. पैतृक पक्ष बेहतर रहेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. सभी सहयोग होंगे. योजनाओं को गति देंगे. करियर कारोबार में बेहतर करेंगे.

धनु - व्यक्तिगत संबंध संवार लेंगे. प्रबंधन अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. शुभता और संस्कारों को बल मिलेगा. भवन वाहन के मामले गति लेंगे. प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. प्रबंधन में प्रभावी बने रहेंगे. पैतृक पक्ष बेहतर रहेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. सभी सहयोग होंगे. योजनाओं को गति देंगे. करियर कारोबार में बेहतर करेंगे. संतुलन सामंजस्य बढ़ाने का प्रयास रहेगा. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. शासकीय विषय बनेंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. सहजता बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलेगी. सरकारी कार्यों को तेजी से करेंगे. लक्ष्यगत प्रयासों में गति लाएंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. व्यापारिकं लेनदेन में गति आएगी. अपेक्षित हितवृद्धि बनी रहेगी.

धन संपत्ति- पद प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रयासों में तेजी रहेगी. व्यवसायिक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. सफलता के बेहतर अवसर बनेंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. पद प्रभाव और सम्मान का स्तर संवरेगा. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधो में सुधार आएगा. भावनात्मक मामलों में सक्रियता बनी रहेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. आपसी सहयोग का भाव रहेगा. मित्रों और बड़ों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा बनाए रखेंगे. मन के मामलों में सहज रहेंगे. प्रेम नेह संवारेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल-  बड़प्पन से काम लेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. पद प्रभाव बनाए रखेंगे. अनुशासन और निरंतरता बढ़ाएंगे. व्यवस्था संवरेगी. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 3 6 8 9

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान और प्रयोग करें. समकक्षों की मदद बढ़ाएं. व्यवस्था संवारें.

