आज 15 जनवरी 2026 धनु राशिफल: मकर संक्रांति के दिन धनु राशि वाले आर्थिक मामलों में स्पष्टता बढ़ाएंगे, लेनदेन में ढिलाई न दिखाएं

धनु - आवश्यक कार्यों में ढिलाई व लापरवाही न दिखाएं. लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. शाम से समय तेजी से सकारात्मक होगा. नीति नियमों का पालन रखेंगे. आवश्यक कार्यों को गति दे सकते हैं. सहजता व विश्वसनीयता बढे़गी. रिश्तों का सम्मान बनाए रखें. दूर देश की यात्रा पर जा सकते हैं. संबंधों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था व अनुशासन बनाए रहें.

नौकरी व्यवसाय- सभी मामलों में सावधान रहें. वैदेशिक विषय पक्ष में बनेंगे. पेशेवरता पर फोकस बढ़ाएं. कामकाज में स्मार्टनेस बनाए रखें. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में स्पष्टता बढ़ाएं. लेनदेन में ढिलाई न दिखाएं. बजट पर नियंत्रण बनाए रखें. खर्च निवेश पर जोर रह सकता है. न्यायिक मामलों में सजग रहेंगे. धूर्तों से दूरी बनाकर रखें. विवाद में न पड़ें.

प्रेम मैत्री- अपनों की कमियों व हल्की बातों को अनदेखा करें. भावनात्मक प्रयासों में संवार बनी रहेगी. धैर्य व धर्म से रिश्ते संवारेंगे. मित्रों संग सहजता रखेंगे. प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी. करीबियों को उपहार देंगे. स्वजनों से सकारात्मकता बढ़ाएं. आवश्यक चर्चा से जुड़ें.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में विवाद को टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. अनुशासन बढ़ाएंगे. आवेश में निर्णय नहीं लें. मनोबल रखें. मितभाषी रहें.

शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : जगत्पिता भगवान श्रीहरि विष्णु और देवीं मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. विनम्र रहें.

