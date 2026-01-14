आज 14 जनवरी 2026 धनु राशिफल: बजट को अनदेखा नहीं करेंगे, निवेश पर जोर बना रहेगा

धनु- करीबियों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. रिश्तों को निभाने में सबसे आगे रहेंगे. दूर देश से कारोबारी प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं. महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. संकोच का भाव बना रहेगा. लापरवाही और न्यायिक अनदेखी से बचें. कार्य व्यापार मध्यम स्तर का रहेगा. बड़ी सोच बनाए रखें. बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. वैदेशिक कार्य साधेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. शुभ प्रस्तावों को प्राप्त करेंगे. सहयोग समर्थन बना रहेगा. खानपान में संवार आएगी.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार साधारण बना रहेगा. पेशेवर सकारात्मकता बनाए रखें. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. कोशिशों को बल मिलेगा. साहस से सभी को प्रभावित करेंगे. रुटीन परिणाम बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे. बजट को अनदेखा नहीं करेंगे. निवेश पर जोर बना रहेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. गुणीजनां से भेंट होगी. अनुशासन रखेंगे. लेनदेन में चूक न करें.

प्रेम मैत्री- आपसी सीख सलाह से आगे बढ़ते रहेंगे. अपनों के बीच सहज आकर्षण बना रहेगा. रिश्ते मजबूत बनेंगे. भावनात्मक प्रयास बल पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेम स्नेह व सामंजस्य में वृद्धि होगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिवार सहयोगी रहेगा. निजी संबंधों में सुधार होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार प्रभावी बना रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर बना रहेगा. बड़ों का सम्मान रखें. मनोबल ऊंचा होगा. जीवनशैली आकर्षक होगी.

शुभ अंक : 3 और 7

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : ऊर्जा के अधिष्ठाता भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. तिल तिलहन और काली वस्तुओं का दान करें. श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. वचन पालन रखें.

