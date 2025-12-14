आज 14 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: प्रभाव में बढ़त रहेगी, शुभकार्योंं को बढ़ावा देंगे

धनु - कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाओं कें संचालन में आगे रहेंगे. प्रबंधकीय प्रयासों में गति आएगी. सभी समकक्षों व अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक मामलों में निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. प्रबंधन एवं व्यवस्था पर जोर देंगे. लेनदेन में सहजता बनी रहेगी. बड़ों से भेंट होगी. पैतृक मामले गति लेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. पद का लाभ उठाएंगे.
नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कौशल व क्षमता में वृद्धि होगी. कारोबारी निर्णय पक्ष में बनेंगे. योग्यता प्रदर्शन में सक्रियता दिखाएंगे. प्रभाव में बढ़त रहेगी. शुभकार्योंं को बढ़ावा देंगे. महत्वपूर्ण मामले हल होंगे.
धन संपत्ति- वित्तीय लाभ संवार पाएगा. कारोबारी वार्ताएं सफल होंगी. प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी. अवसरों को भुनाएंगे. कार्यविस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे. उपलब्धि पाएंगे. आर्थिक कार्योंं में इच्छित परिणाम पाएंगे. विविध वाणिज्यिक मामले साधेंगे.
प्रेम मैत्री- परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदर स्नेह बना रहेगा. मेहमानों का घर में आना बना रहेगा. मित्रों से तालमेल बनाए रखेंगे. संबंधों में विश्वास बढ़ाएंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. सुखद संबंधों से प्रसन्नता बढ़ेगी. रिश्तों में सहयोग मिलेगा.
स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं हल होंगी. खानपान संवारेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. महत्व की सूचनाएं मिलेंगी.
शुभ अंक : 3 6 और 8
शुभ रंग : स्वर्णिम
आज का उपाय : भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. सहयोग बनाए रखें.