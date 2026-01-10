scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 10 जनवरी 2026 धनु राशिफल: जवाबदेह बने रहेंगे, नियमों में विश्वास बढ़ेगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 10 January 2026, Sagittarius Horoscope Today: चहुंओर शुभता रहेगी.शासकीय विषय बनेंगे.पुरस्कृत हो सकते हैं.कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे.व्यवसायिक गतिविधियां में आगे रहेंगे.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - पेशेवर कार्योंं को गति देंगे.सबका साथ सहयोग पाएंगे.रचनात्मकता और भव्यता बनाए रहेंगे.प्रबंधन के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा.विभिन्न कार्योंं में गति आएगी.पैतृक पक्ष के़े मामले बेहतर रहेंगे.अनुभव का लाभ मिलेगा.सभी सहयोग होंगे.करियर कारोबार में प्रभाव रहेगा.अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे.चहुंओर शुभता रहेगी.शासकीय विषय बनेंगे.पुरस्कृत हो सकते हैं.कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे.व्यवसायिक गतिविधियां में आगे रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.व्यवसायिक मामले संवरेंगे.प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे।योजनाओं को गति देंगे.संवाद में सफल होंगे.शुभ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे.साख सम्मान में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे.पेशेवर उपलब्धियां बढ़ेंगी.व्यस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे.मान सम्मान को बढ़ावा मिलेगा.प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा.जवाबदेह बने रहेंगे.नियमों में विश्वास बढ़ेगा.

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वालों को रहना होगा मानसिक तनाव से दूर, रुका हुआ मिल सकता है वापिस
काम में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति बेहतर होगी
कार्यगत लक्ष्य पाएंगे, कार्यक्षेत्र में समय देंगे
करियर में बदलाव की योजना बनेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा
धनु राशि वाले परिजनों संग बाटेंगे खुशियां, मैत्री संबंध होंगे मजबूत

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ स्नेह का प्रदर्शन करेंगे.संवाद संपर्क सकारात्मक रहेंगे.इच्छित सूचना प्राप्त होगी.जीवन में हर्ष आनंद बढ़े़गा.स्मरणीय पल निर्मित होंगे.अपनों के लिए प्रयास बनाए रखेंगे.निजी मामलों में साहस बढ़ेगा.मन के रिश्तों में मजबूती आएगी.प्रभाव से बात रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था संवरेगी.खानपान आकर्षक रहेगा.व्यक्तित्व बल पाएगा.अनुशासन और निरंतरता बढ़ाएंगे.स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें.न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं.मदद का भाव बढ़ाएं

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement