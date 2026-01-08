आज 8 जनवरी 2026 धनु राशिफल: कार्यगत लक्ष्य पाएंगे, कार्यक्षेत्र में समय देंगे

धनु - भाग्यबल से सभी मामले पक्ष में बनेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं को गति मिलेगी. सफलता का मनोभाव बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में लाभ बढ़ेगा. दीर्घकालिक योजनाओं को संवारेंगे. आस्था और विश्वास बढ़ाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. बड़ों का समर्थन पाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर करेंगे. उच्च शि़क्षा में अच्छा करेंगे. धार्मिक व मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. मेलजोल बढ़ाने पर जोर देंगे. भेंट संपर्क बढ़ाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.
नौकरी व्यवसाय- विविध समझौतों में सहजता बनी रहेगी. कामकाज में सक्रियता आएगी. प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यगत लक्ष्य पाएंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. विविध प्रयास आगे बढ़ाएंगे.
धन संपत्ति- आर्थिक वाणिज्यिक मामले आगे बढ़ेंगे. लाभ सुधार पर रहेगा. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. कार्यविस्तार में सफल रहेंगे. फोकस बढ़त पर रहेगा. विभिन्न प्रयास प्रभावशाली बनेंगे.
प्रेम मैत्री- पारिवारिक रिश्तों में पहल बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सुधार आएगा. भावनात्मक विषय बेहतर होंगे. अपनों से किया वादा निभाएंगे. भावनात्मक संबंध संवरेंगे. प्रिय से भेंट होगी. संबंधों में शुभता रहेगी. मन के मामले सकारात्मक रहेंगे. संवाद पक्ष में बनेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- सफलता के अवसर बनेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. साहस सक्रियता से काम करेंगे. मनोबल उच्च रहेगा.
शुभ अंक : 1 3 8 9
शुभ रंग : आम्र के समान
आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. धार्मिकता बढ़ाएं.