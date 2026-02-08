scorecardresearch
 
आज 8 फ़रवरी 2026 धनु राशिफल: कामकाजी प्रयासों में तेजी आएगी, व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 8 February 2026, Sagittarius Horoscope Today: कार्य व्यापार में उचित स्थिति बनी रहेगी. साज संवार बढ़ाए रहेंग. व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में तेजी आएगी. व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.

धनु - आर्थिक लक्ष्यों को साधने में सहयोगी समय है. इच्छित लाभ अर्जित करेंगे. तेजी का प्रयास रहेगा. न्यायिककार्य पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण रहेगा. सफलता का स्तर अच्छा रहेगा. नियमों का पालन रखेंगे. आर्थिक प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंधों में गति आएगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा. साहसिक फैसले लेने में सहज रहेंगे. लेनदेन के अवसर बढ़े रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में उचित स्थिति बनी रहेगी. साज संवार बढ़ाए रहेंग. व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में तेजी आएगी. व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.

धन संपत्ति- प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. पेशेवर रुचि बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. वित्तीय मामले साधेंगे. लंबित धन प्राप्त हो सकता है. सफलता से उत्साहित बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मित्रों व समकक्षों में आपसी सहकार और विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह पर फोकस रहेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. प्रेम प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. व्यक्तिगत संबंध संवार लेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी रहेगा. कार्यों में गति बनाए रखेंगे. प्रतिभा पर जोर रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. चर्चा संवाद व स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 1 2 3 8

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा करें. अर्घ्य दें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः जपें. बड़प्पन रखें.

