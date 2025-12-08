आज 8 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: मितभाषी बने रहें, भावुकता से बचेंगे

धनु - आर्थिक मामलों में धैर्य व धर्म का पालन बनाए रखें. कार्य व्यापार में परिवार के सहयोग से स्थिति नियंत्रण में बनाए रखेंगे. देशकाल के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. अतिउत्साह नहीं दिखाएंगे. अपरिचित की बातों में नहीं आएंगे. स्वास्थ्य के प्रति असंवेनदशीलता न दिखाएं. वरिष्ठों का साथ सानिध्य उत्साहित रखेगा. तैयारी से आगे बढ़ें. शोध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. बड़प्पन का भाव रखेंगे. कुल कुटम्ब से करीबी रखेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है. पेशेवरता बनी रहेगी. व्यवस्था का सम्मान करें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाज पर फोकस बना रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. भेंट में संकोच का भाव रहेगा. करियर कारोबार में धैर्य से काम लें. पेशेवर नजरिए को बनाए रखें. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. तोलमोल कर बात रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मिश्रित बना रहेगा. जल्दबाजी से बचेंगे. धन के मामलों में जिद से बचें. वरिष्ठों की बातों को अनदेखा न करें. अनजान लोगों से सजग रहें. बजट नियंत्रण बढ़ाने पर जोर देंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा.

प्रेम मैत्री- घरवालों के साथ तालमले बना रहेगा. धैर्य का पालन रखेंगे. संबंधों में मिठास रखें. वार्ता में विनम्रता दिखाएं. बड़ों की बातों पर ध्यान दें. मित्रों पर अंधा भरोसा करने की आदत से बचें. परस्पर स्नेह बढ़ेगा. गरिमा गोपनीयता बनाए रहेंगे. मितभाषी बने रहें. भावुकता से बचेंगे. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- बहकावे व आवेश में न आएं. सबको साथ लेकर चलें. खानपान में सात्विकता बरतें. अतिभार न उठाएं. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है.

Advertisement

शुभ अंक: 2 3 और 8

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. धैर्य रखें.

---- समाप्त ----