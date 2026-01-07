आज 7 जनवरी 2026 धनु राशिफल: धनु राशि वाले परिजनों संग बाटेंगे खुशियां, मैत्री संबंध होंगे मजबूत

धनु - भाग्य से करियर व्यवसाय में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे. सूझबूझ व सहकार से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक संबंधों में सामंजस्यता बनी रहेगी. करियर व्यापार में सबका सहयोग पाएंगे. पेशेवरजन निसंकोच आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. पेशेवरता व साख संवार बढ़त पर रहेंगे. बड़ी सोच से काम लेंगे. प्रशासनिक क्षेत्र में बेहतर रहेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. योजनाओं में संवार बनी रहेगी. उच्चशिक्षा पर जोर रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में सहकर्मियों का सहयोग पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. चहुंओर सफलता पाएंगे. पद और प्रभाव बढ़ सकते हैं. कारोबार में उछाल रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय मामले सकारात्मक रहेंगे. आय और बचत दोनों में वृद्धि होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धनागम के नए स्त्रोत खुलेंगे. सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. परिस्थितियां बेहतर होंगी.

प्रेम मैत्री- परिजनों संग खुशी बांटेंगे. मैत्री संबंध मजबूत होंगे. मन के मामले संवरेंगे. प्रेम संबंधों में उत्साहित रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सभी जन प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. भावनात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं. वाणी व्यवहार में मिठास बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- साक्षात्कार में सफल होंगे. तर्कपूर्ण व्यवहार रखेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. उत्साह आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : देवताओं में अग्रपूज्य एवं बुद्धि और समृद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें.

