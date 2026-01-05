scorecardresearch
 
आज 5 जनवरी 2026 धनु राशिफल: बड़ा सोचेंगे, अनुशासन से आगे बढ़ेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 5 January 2026, Sagittarius Horoscope Today: सूझबूझ से लक्ष्य साधेंगे. क्षमा भाव बनाए रखें. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें. विविध मामले लंबित रह सकते हैं.

धनु - समय साधारण गतिविधियो को बनाए रखने का संकेतक है. महत्वपूर्ण विषयों में जल्दबाजी न दिखाएं. व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखें. आत्मविश्वास व सतर्कता से आगे बढ़ें. सौदों व अनुबंधो में सजग रहेंगे. पेशेवरों का साथ बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. साझीदारों का सहयोग रहेगा. चर्चाओं में सक्रियता दिखाएंगे. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य साधेंगे. क्षमा भाव बनाए रखें. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें. विविध मामले लंबित रह सकते हैं.

नौकरी व्यवसाय - पेशेवर मामलों में सामंजस्यता बढ़ाए रखें. सफलता प्रतिशत औसत बना रहेगा. अधिक वनज उठाने से बचें. कामकाजी वार्ताएं सामान्य रहेंगी. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. अनजान सहयोगियों से सावधान रहें.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष पर फोकस बनाए रखने की जरूरत है. तार्किकता पर जोर बढ़ाएं. जिम्मेदारों से भेंट होगी. अप्रत्याशितता बनी रहेगी. बड़ा सोचेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता में सतर्कता रखेंगे. नियमिता बनाए रहें.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत विषयों में उतावली न दिखाएं. परिवार के लोग सहयोग बनाए रखेंगे. मैत्री मामलो में सजगता बनाए रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं. चर्चा में सतर्कता रखें. भावनात्मक मजबूती बढ़ाएं. रक्त संबंधों में सहज रहें. समय लेकर भेंट के लिए जाएं. आदर सत्कार का भाव रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- गोपनीयता बढ़ेगी. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. व्यवस्था व बड़प्पन बढ़ाएंगे. चर्चा में स्पष्ट रहेंगे. मनोबल से काम लेंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 7

शुभ रंग : केशरिया

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की सपरिवार पूजा व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. विनम्रता बनाए रहें.

