आज 5 फ़रवरी 2026 धनु राशिफल: शासन-प्रशासन और करियर में चमक, भाग्य देगा पूरा साथ

Aaj ka Dhanu Rashifal 5 February 2026, Sagittarius Horoscope Today: करियर में पद प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. कारोबार को तेज बढ़ावा देंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रबंधन के प्रयास संवारेंगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. तार्किक जोखिम उठाएंगे.

धनु- शासन से जुड़े मामले पक्ष में बनेंगे. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. कार्यव्यवस्था को संवारेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आत्मविश्वास उूंचा रहेगा. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. सत्ता में सक्रियता बढ़ाएंगे. भेंट संवाद संवारने का भाव रहेगा. विवेक व बड़प्पन से काम लेंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. सकारात्मक व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. प्रशासन के प्रति समर्पित रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. प्रबंधन व प्रभाव बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में पद प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. कारोबार को तेज बढ़ावा देंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रबंधन के प्रयास संवारेंगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. तार्किक जोखिम उठाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में सक्रिय रहेंगे. धनधान्य के कार्य प्रभावी रहेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. पैतृक पक्ष बेहतर होगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद संवरेगा. रिश्तों में पहल बनाए रखेंगे. भेंट चर्चाओं में समय देंगे.घर में अतिथि आ सकते हैं. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. संबंधों से सहज रहेंगें. मित्रता मजबूत होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- साज संवार पर ध्यान देंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.
शुभ अंक : 3 6 और 9
शुभ रंग : केशरिया
आज आज का उपाय : जगत के स्वामी श्रीहरि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं दान दें. संवाद बढ़ाएं.

