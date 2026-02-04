आज 4 फ़रवरी 2026 धनु राशिफल: बचत पर जोर रखेंगे, आशंका दूर होगी

धनु - भाग्योदय के संकेतों को बढ़ाने वाला समय है. नवनिर्माण पर जोर होगा. पेशेवर परिस्थितियों को बल मिलेगा. उच्च शिक्षा पर फोकस बढ़ेगा. श्रेष्ठ प्रयासां से राह बनाएंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. लाभ एवं शुभता में वृद्धि रहेगी. विभिन्न योजनाएं को आगे बढ़ाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. सभी को जोड़ने में कामयाब होंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. धर्म आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. मनोरंजक कार्योंं में शामिल होंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में वातावरण पक्ष में बना रहेगा. कला कौशल के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. सक्रियता से काम लेंगे. पद प्रतिष्ठा और अवसर बढ़ेंगे. कारोबारी विस्तार पर ध्यान देंगे.



धन संपत्ति- आर्थिक हितलाभ ऊंचा बना रहेगा. धैर्य धर्म से परिणाम संवारेंगे. विविध मामलों में तेजी लाएंगे. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. संवाद बेहतर रहेगा. आय के नए स्त्रोत निर्मित होंगे. बचत पर जोर रखेंगे. आशंका दूर होगी.



प्रेम मैत्री- प्रेम के मामले सुखद रहेंगे. रिश्तों में अनुकूलन बढ़ा रहेगा. मन की बात प्रिय से कह पाएंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. मित्रता घनिष्ठ होगी. पारिवारिक स्थिति संवरेगी. बात मजबूती से कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा.



स्वास्थ्य मनोबल- सुखद संवाद बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. अनुकूलता बढ़ेगी.

शुभ अंक : 3 7 और 9

शुभ रंग : बादामी

आज का उपाय : रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. धर्मस्थल जाएं.

