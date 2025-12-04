scorecardresearch
 
आज 4 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: उधार बढ़ाने से बचें, सेवाक्षेत्र में तुलनात्मक बेहतर परिणाम बनेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 4 December 2025, Sagittarius Horoscope Today: शारीरिक असहजताएं उभर सकती है. रोग दोष को अनदेखा न करें. स्वयं पर ध्यान दें. अनुशासन बनाए रखेंगे. मौसमी सावधानियों को बढ़ाएं.

sagittarius horoscope

धनु- पेशेवरों पर समय पर कार्य पूरा करने का दबाव बना रह सकता है. समकक्षां के साथ बेहतर तालमेल रखें. नीति नियम से आगे बढ़ें. विपक्षियों की सक्रियता बढ़ी रह सकती है. आर्थिक लेनदेन पर फोकस होगा. लोन संबंधी कार्य बनेंगे. उधार से बचें. बहकावे में न आएं. लोभ प्रलोभन त्यागें. भूलचूक की स्थिति में कामकाजी अवरोध बढ़ सकते हैं. वादा पूरा करने का प्रयास रखेंगे. कामकाज में धैर्य व धर्म का परिचय देंगे. हल्की बातों को अनदेखा करेंगे. संसाधनों पर जोर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- परिश्रम में विश्वास बढ़ेगा. समय प्रबंधन पर जोर देंगे. वार्ताओं में उतावली न दिखाएं. कार्यगति को व्यवस्थित बनाए रखें. साथीगण सहयोगी होंगे. उधार बढ़ाने से बचें. सेवाक्षेत्र में तुलनात्मक बेहतर परिणाम बनेंगे.

धन संपत्ति- जिम्मेदारों से भेंट में सजग रहें. लेनदेन की पूरी लिखापढ़ी रखें. आर्थिक सौदेबाजी में धैर्य दिखाएं. कार्यक्षमता के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखें. व्यवस्था पर जोर दें. बजट से चलेंगे. कार्यविस्तार पर जोर बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों की खुशी की खातिर हरसंभव प्रयास बनाए रखेंगे. स्वाभिमान से समझौता न करें. संबंधों में भरोसा बनाए रखें. मित्रों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावुकता पर अंकुश रखें. भावनात्मक दबाव में न आएं. संबंधों में धैर्य और सहजता बढ़ाएं. चर्चा संवाद में आवेश में नहीं आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक असहजताएं उभर सकती है. रोग दोष को अनदेखा न करें. स्वयं पर ध्यान दें. अनुशासन बनाए रखेंगे. मौसमी सावधानियों को बढ़ाएं.

शुभ अंक : 3 और 7

शुभ रंग : हल्दी के समान

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. तर्क व तथ्य पर बल दें.

