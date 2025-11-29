Meen Tarot Rashifal 29 November 2025: मीन राशि वाले दूसरों पर निर्भरता कम करेंगे, पैसे ले सकते हैं उधार

मीन (Pisces):-

Cards:- Seven of pentacles

अपनी वित्तीय स्थिति से संतुष्ट नहीं है. कार्य क्षेत्र में उचित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हो रहा है. सही अवसर का चयन कर सकते हैं. अपनी सफलता को लेकर उत्साहित है. किसी सहयोगी की मदद से कार्यों को समय पर पूरा किया जा सकता है. उच्च अधिकारी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. जीवन में संतुलन लाने का प्रयास कर सकते हैं. नौकरी को छोड़कर व्यवसाय करने की योजना बना रहे हैं. धन की व्यवस्था कर सकते हैं. किसी नए वाहन को खरीदने पर विचार कर रहे हैं. मन कार्यों से थोड़ा भटक सकता है. मन को भटकाव से निकलने का प्रयास कर सकते हैं. जीवन में सकारात्मक लाने की कोशिश सफल हो सकती है. दूसरों पर निर्भरता कम करेंगे. अपने निर्णय स्वत:लेने का प्रयास कर रहे हैं . सही समय पर लिया गया सही निर्णय उन्नति के मार्ग खोल सकता है. जीवन साथी की काबिलियत और योग्यता देखते हुए उसे नौकरी करने का सुझाव दे सकते हैं. इस समय थोड़ी सी भी असावधानी आपको शिखर तक पहुंचने में वंचित कर सकती हैं. अतीत की गलतियों को ना गिनते रहे.

स्वास्थ्य: अनिद्र के कारण स्वस्थ बिगाड़ सकता है. पाचन सम्बन्धी समस्या हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: लंबे समय से वेतन वृद्धि न होने के कारण आपको किसी से पैसा उधार लेना पड़ सकता है.

रिश्ते: यदि आप किसी रिश्ते में पूरी तरह खुश नहीं हैं. तो सामने वाले के साथ अच्छे से बातचीत करना एक बेहतर प्रयास होगा.

