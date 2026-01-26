scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Meen Tarot Rashifal 26 January 2026: मन चिंतित रह सकता है,आर्थिक स्थिति बदलेगी

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 26 January 2026: उन पर ध्यान केंद्रित करें.इस समय कोई कीमती चीज को खो सकते है या फिर कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है.जिससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में आ जाएं.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces):-
Cards:-The Hanged Man 
कार्य की अधिकता और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ते हुए काफी कुछ बदलाव आने लगे है.जिसके चलते इस भागमभाग भरी जिंदगी में अक्सर कई जरूरी बातों को नजरंदाज कर देते है.जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ सकता है.ये समय जीवन में आ रहे बदलावों को स्वीकार करने का है.कुछ करीबी रिश्तों को गलतफहमियों के चलते खुद से दूर कर सकते हैं.

अब इस स्थिति को सुधार सकते है.किसी को नुकसान पहुंचाए बिना जीवन में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेंगे.अभी तक कार्यों में जल्दबाजी और असंयमित व्यवहार करते चले आए है.धैर्य,संयम और शांति के साथ आगे बढ़ना सफलता के नए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं.जीवन में अनावश्यक चीजों को बाहर निकाल दें.जो आवश्यक हैं.उन पर ध्यान केंद्रित करें.इस समय कोई कीमती चीज को खो सकते है या फिर कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है.जिससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में आ जाएं.

स्वास्थ्य:लंबे समय से यात्रा करने के कारण शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोरी महसूस कर सकते है.आदतों में बदलाव लाएं.

सम्बंधित ख़बरें

रिश्ते बेहतर होंगे, पदोन्नति होगी
कार्यों को गति दीजिए,अपेक्षाएं बढ़ सकती है
निजी फैसलों में किसी और को शामिल ना करें,आर्थिक लाभ होगा
दिनचर्या को नियमित करें,धन की आवक अच्छी रहेगी
फिजियोथैरेपिस्ट के पास जाएंगे,.धैर्य से काम लेंगे

आर्थिक स्थिति: कहीं पर पैसा अटकने से मन चिंतित हो रहा है.सामने वाला पैसा लौटने की कोई भी बात नहीं कर रहा हैं.

रिश्ते:प्रिय के साथ बहस के चलते उसने पूरी तरह से बात बंद कर दी हैं.सामने वाले को मानने की कोशिश कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement