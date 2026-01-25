Meen Tarot Rashifal 25 January 2026: कागजातों को पढ़ेंगे, पैसा बचाएंगे

मीन (Pisces):-

Cards:- Three of Pentacles

खुद के विचारों के चलते किसी से भी सलाह लेने का प्रयास नहीं कर रहे है.कार्यों में कुछ न कुछ बाधाएं आ सकती है.नए कार्य में अनुभवहीनता के चलते उच्च अधिकारी किसी अनुभवी व्यक्ति को आपके साथ नियुक्त कर सकते है.किसी धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आएंगे.सामने से आया प्रेम प्रस्ताव दुविधा में डाल सकता है.भावनाओं पर नियंत्रण रखें.किसी नए घर को खरीदने की तैयारी कर सकते है.पैसों को सही व्यवसाय में लगाने की योजना बना सकते है.

और पढ़ें

लोगों के साथ बेवजह उलझने की आदत को परिवर्तित करें. पारंपरिक व्यवसाय को शुरू करने की इच्छा मन में काफी समय से चल रही थी.उसको शुरू करने की कोशिश कर सकते है. माता पिता के किसी सपने को साकार करने की पूरी तैयारी हो चुकी है.धैर्य और संयम के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें.कुछ कार्यों की गति धीमी जरूर हैं.लेकिन आपको विश्वास है.कि ये कोशिश स्थायित्व साबित होगी.

स्वास्थ्य : कार्य की अधिकता और अनियमित दिनचर्या ने स्वास्थ्य को खराब कर दिया है.अच्छा स्वास्थ्य कार्य करने में ऊर्जा और शक्ति का संचार करता है. खुद को स्वास्थ्य रखने का प्रयत्न करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार आता नजर आ रहा है. लेनदेन में सभी जरूरी कागजातों को अच्छे से जांच कर ले.धन का निवेश कर सकते है.

Advertisement

रिश्ते : मित्र के विवाह की तैयारियों में बढ़चढ़ कर भाग लेते नजर आएंगे.किसी रोमांचक यात्रा की तैयारी कर सकते है.परिजनों के साथ धार्मिक स्थल पर जायेंगे.

---- समाप्त ----