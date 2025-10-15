Meen Tarot Rashifal 15 October 2025: पैसों को व्यर्थ में खर्च न करें, घूमने जा सकते हैंं

मीन (Pisces):-

Cards: -Three of cups



भाई की शादी पक्की होने से परिवार में उत्साह का माहौल बन गया है.सभी लोग इस मांगलिक कार्य की तैयारी में बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं.इस अवसर में आप अपने पुराने मित्रों को बुलाने पर विचार कर रहे हैं.कार्य क्षेत्र में किसी बड़ी परियोजना की सफलता के बाद उच्च अधिकारियों के साथ आप सभी लोग मिलकर उस सफलता का जश्न बना सकते हैं.इस अवसर पर आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है.जो कार्य क्षेत्र में तो नया है.किंतु आपका पूर्व परिचित हो सकता हैं.

धीरे धीरे आपका ये संबंध विवाह में परिवर्तित होने की संभावना बन रही है.परिवार में किसी नन्हे सदस्य आगमन की सूचना मिल सकती है.नौकरी में पदोन्नति के साथ अच्छी वेतन वृद्धि हो सकती है.पूर्व में किसी कार्य की शुरुआत में विफल हो चुके हैं.अब पुनः उस कार्य को शुरू करने में थोड़ा हिचक रहे हैं.अपने मित्र की सलाह पर उस कार्य को शुरू कर सकते हैं.इस बार आपको विश्वास है कि आपका कार्य विफल नहीं होगा.

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या को नियमित कीजिए.व्यायाम,योगा या ध्यान साधना के साथ मन को तनाव रहित रखने का प्रयास कर सकते हैं.सुबह की सैर भी की जा सकती है.

आर्थिक स्थिति: पैसों को व्यर्थ में खर्च न करें.हो सकता हैं,कि जल्द ही किसी ऐसे कार्य को करना पड़े.जिसमें आपको काफी धनराशि की आवश्यकता पड़ जाए.

रिश्ते: मित्रों के साथ कहीं घूमने की तैयारी कर सकते हैं जल्द ही किसी बड़े जश्न का हिस्सा बन सकते हैं.



---- समाप्त ----