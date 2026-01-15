Meen Tarot Rashifal 15 January 2026: आर्थिक स्थिति सामान्य है, खर्चों को कम करें

मीन (Pisces):-

Cards:- Ten of swords

प्रिय की नाराजगी पर्याप्त समय न दे पाने के कारण बढ़ सकती है. कार्य की अधिकता और तनाव रिश्तों में दूरी ला सकता है. इस दूरी का फायदा कोई अन्य व्यक्ति उठा सकता है. सावधान रहें. कार्य क्षेत्र में नए अधिकारी ने परियोजना के शुरू होने में रोक लगा दी है. इस स्थिति में आपका परेशान होना जायज है. किसी व्यक्ति के साथ कार्य करने का वादा तोड़ सकते है. जिससे सामने वाले को आर्थिक नुकसान हो सकता है.

कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ विवाद को लेकर व्यर्थ ही बातें बनाना शुरू हो सकती है. इस बात से मन आहत हो सकता है. कुछ समय अवकाश लेकर इस स्थिति से बाहर आने की कोशिश करेंगे. ऐसे लोगों से बचकर रहने का प्रयास कीजिए. जो धोखा देने की नीयत रखते हो. ऐसे लोग वक्त पड़ने पर असली चेहरा सामने ले आते हैं. कुछ करीबियों के चेहरे से नकाब उतर सकता है. आस पास के लोगों की बातों को हमेशा अनसुना न करें. लोगों की निजी बातों में दखल न दें.

स्वास्थ्य:वजन को नियंत्रित करने के लिए खानपान में सुधार लाएंगे. साथ ही नियमित व्यायाम भी कर सकते है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य है. खर्चों को कम करें.

रिश्ते: रिश्तो में पारदर्शिता बनाएं. झूठ और फरेब रिश्ते की मर्यादा भंग कर सकता है.

