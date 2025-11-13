Meen Tarot Rashifal 13 November 2025: धन कमाने के नए स्रोतों पर ध्यान देंगे, रिश्तों को संवारने पर भी जोर रहेगा

मीन (Pisces):-

Cards:- Temperance

किसी करीबी मित्र की सलाह से आप अपने सभी कार्यों का आकलन करेंगे इस स्थिति में आप इस बात को महसूस कर सकते हैं. कि धैर्य,शांति और आत्मविश्वास के साथ किया गया कार्य धीरे-धीरे ही सही लेकिन सफलता जरूर दिलाता है. अपने व्यवहार में बदलाव ले सकते हैं. धैर्य और संयम के साथ कार्यों को धीमी गति से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे. जल्द ही आप पाएंगे कि कार्यों की गति तेज होने लगी है.

किसी गैर पारंपरिक व्यवसाय को शुरू करने की इच्छा मन में बनी हुई है इस व्यवसाय के लिए आवश्यक धनराशि जताने का प्रयास कर रहे हैं साथ ही इस बात की भी जानकारी दे सकते हैं, कि इस व्यवसाय में मुनाफा और नुकसान कितना नहीं. आप में आए बदलाव को कार्य क्षेत्र में सभी लोगों द्वारा सराहा जाएगा.

साथ ही सहयोगियों द्वारा आपके कार्य को सही समय पर पूरा करने में मदद भी की जा सकती है. जो रिश्ते,लोग या कार्य आवश्यक है. उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें. पुराने विचारों या नजरिए से निजात पाने का समय आ गया है. ऐसे लोगों से भी दूर होने का प्रयास कर सकते हैं जो आपके कार्यों में हमेशा बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते आएं है.

स्वास्थ्य: उंगली में लगी चोट ठीक होने का नाम नहीं ले रही है. इसके चलते चिकित्सा में कुछ जरूरी जांचे करवाने की सलाह दी है. चिकित्सक ने मधुमेह होने की संभावना जताई हैं.

आर्थिक स्थिति: धन कमाने के कुछ नए कार्यों की शुरुआत पर विचारों पर कार्य कर सकते हैं.

रिश्ते: किसी रिश्ते की शुरुआत लड़ाई से होने के कारण सामने वाले के साथ रिश्ते थोड़े कड़वाहट भरे हो सकते हैं.

---- समाप्त ----