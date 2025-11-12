Meen Tarot Rashifal 12 November 2025: पैतृक संपत्ति के बिकने की सूचना मिल सकती है, बड़ी धनराशि प्राप्त हो सकती है

मीन (Pisces):-

Cards:- Seven of wands

किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती हैं. जो आपको जीवन के लिए कुछ नियम बनाने की सलाह दे सकता हैं. इस समय आप समझेंगे. कि जीवन में सफलता प्राप्ति का उद्देश्य सिर्फ जीतना ही नहीं होता है. बल्कि अपने कार्यों से समाज की भलाई के लिए कुछ करने और कुछ नया सीखने के लिए भी होता हैं. कार्यों में आ रही चुनौतियों और बाधाएं आपके जीवन को विपरीत परिस्थितियों में संयम से जीने की कला सिखा सकती है.

इस समय कार्य क्षेत्र में आया कोई नया अधिकारी सभी लोगों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार कर सकता हैं. उसकी मंशा अपने लोगों को इस कार्य क्षेत्र में लाने की हो सकती हैं. ये भी संभव हैं, कि आने वाले सहयोगी उतनी काबिलियत नहीं रखते है. जितना कि आप और आपके सहयोगीगण. इस समय आप आंतरिक संघर्ष का सामना कर सकते हैं. यह संघर्ष आपके मन के भीतर चले हुए किसी बात के पूरा होने के भय को लेकर हो सकता हैं. इस समय अपने भय पर काबू पाना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होगा.

स्वास्थ्य: इस समय किसी के साथ वाद विवाद ना करें. आपको चोट लगने की संभावना बन रही है.

आर्थिक स्थिति: किसी पैतृक संपत्ति के बिकने की सूचना मिल सकती है. जिसके चलते आपको बड़ी धनराशि की प्राप्ति हो सकती है.

रिश्ते: जरूरत से ज्यादा दूसरे पर काबू पाना उसे आपसे दूर कर देगा. खुद को अकेला महसूस न करें.

