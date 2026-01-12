Meen Tarot Rashifal 12 January 2026: बेवजह धन को दूसरों पर खर्च न करें, ईर्ष्या और द्वेष की भावना मन में न रखें

मीन (Pisces):-

Cards:- Seven of Cups

जीवन के कुछ क्षेत्रों में नए अवसर आ सकते है. इन अवसरों से भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो. इस बात का ध्यान रखें. सही समय पर सही अवसर का चयन करें. दुविधा होने पर किसी अनुभवी से सलाह ले सकते है. गलत निर्णय और झूठी आशाओं के कारण अच्छे अवसरों को हाथ से जाने न दें. शांति से सोच विचार करें. जल्दबाजी या हड़बड़ीपन सही निर्णयों से भटका सकता है. थोड़ा सजग रहें. एक निश्चित समय बाद स्थिति में बदलाव जरूर आते है.

इस बात का विश्वास रखें. किसी बात को लेकर इतने महत्वाकांक्षी न हो जाएं. कि इच्छाओं को आसान और अनैतिक साधनों से पूरा करने का प्रयास करें. इससे आर्थिक हानि के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो सकती है. इस बात का ध्यान रखें. कार्यों को समय पर पूरा करें. बेवजह धन को दूसरों पर खर्च न करें. ईर्ष्या और द्वेष की भावना रिश्तों में दरार ला सकती है. जीवनसाथी पर किसी की बातों में आकर शक न करें. संतान की शिक्षा को लेकर निश्चिंत हो सकते है. परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अच्छे से निर्वाह करें.

स्वास्थ्य:पैर पर कोई भरी चीज गिरने से चोट लग सकती है. जिसके चलते काफी दर्द सहन करना पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: गलत कार्यों से अर्जित धन दुष्परिणाम साथ लेकर आता हैं. बेईमानी से धन न कमाएं.

रिश्ते: जीवन में रिश्तों के महत्व को समझे. अपने करीबी लोगों सेअच्छा व्यवहार करें.

