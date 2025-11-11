Meen Tarot Rashifal 11 November 2025: आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करेंगे, खर्चों में कटौती संभव है

मीन (Pisces):-

Cards:- Nine of Cups

एक बड़े कार्य संस्थान में नौकरी करने की आपकी इच्छा लंबे समय से बनी हुई है. अपने इस इच्छा की पूर्ति कई बार आप प्रयास कर चुके हैं. किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है. अचानक से उस कार्य संस्थान में नौकरी प्राप्ति की सूचना आपको मिल सकती है. इस इच्छा का पूरा होना आपके लिए वरदान बन सकता हैं आप ऐसा महसूस करेंगे, कि आपकी प्रार्थनाओं को ईश्वर ने सुन लिया है. और अब वह उनका प्रतिफल आपको देने के लिए तैयार हो चुके हैं. कुछ छोटी-छोटी मनोकामनाओं की भी पूर्ति भी धीरे-धीरे होती नजर आएंगी. जिस व्यक्ति के साथ आप लंबे समय से विवाह करने की इच्छा रखते आए हैं. वह व्यक्ति अब सामने से आकर आपको विवाह का प्रस्ताव दे सकता है. यह बात आपके लिए अप्रत्याशित हो सकती हैं.

अभी तक उस व्यक्ति ने इस बात का अनुभव कभी आपको नहीं होने दिया. कि वह भी आपसे विवाह करने का इच्छुक हैं. परिवार के साथ किसी नई संपत्ति को खरीदने की बात कर सकते हैं. जल्द ही उस संपत्ति को देखने के लिए सभी परिजनों के साथ जाने की योजना बना रहे हैं. इस संपत्ति का उपयोग आप अपने व्यावसायिक के साथ व्यक्तिगत रूप में भी करेंगे. ये आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का एक छोटा सा प्रयास हो सकता है. नन्हें मेहमान के आगमन की सूचना मिलने से सभी परिजन काफी उत्साहित हो सकते हैं. किसी मित्र की शादी में सभी मित्रों से मिलने की कल्पना आपको ऊर्जा से भर देगी.

स्वास्थ्य: कुछ समय से किसी त्वचा रोग से परेशान हुए हैं. इस समय उचित उपचार से आप उसे समस्या से पूर्णत मुक्त हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नौकरी के साथ लघु कुटीर उद्योग को शुरू करने पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: जो आपके अतीत में है. उसकी वर्तमान में लाने का प्रयास कई बार नुकसान उत्पन्न कर सकता है.

---- समाप्त ----