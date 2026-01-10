Meen Tarot Rashifal 10 January 2026: मीन राशि वाले चुनौतियों का करेंगे डटकर सामना, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी

मीन (Pisces):-

Cards:- Six of cups

और पढ़ें

इस समय किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं. जिसके साथ कोई पुराना रिश्ता अनुभव करेंगे. ऐसा लगेगा,जैसे कि उसके साथ पूर्व जन्म की आत्मीयता हो. कार्य क्षेत्र में परियोजना को सफल बनाने के लिए किसी बड़े अधिकारी से मिलने की आवश्यकता पड़ सकती है. इस अधिकारी का व्यवहार लोगों के साथ बहुत अच्छा न होने के कारण इस समय तनाव में हो सकते है. इस मुलाकात से कुछ नए अनुभव प्राप्त होंगे. ननिहाल में किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने के लिए उनके पैतृक गांव में जा सकते हैं. आप इस बात को अनुभव कर सकते हैं. कि लोग धैर्य और शांति के साथ बड़े से बड़ी समस्याओं का सामना आसानी से कर लेते हैं. यह बात कुछ अच्छी सीख लेकर आएगी. भाग्य के भरोसे लोगों के साथ नए कार्यों को करने की कोशिश परेशानी में डाल सकती है. पूरे समय किसी भी बात को लेकर तनाव न करें. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ा सकता है.

Advertisement

स्वास्थ्य: मौसम बदलने से गले में खराश और संक्रमण हो सकता है. इस समय आप घरेलू उपचार द्वारा अपने गले को आराम पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किसी धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है. बड़े चार पहिया वाहन खरीदने में कर सकते हैं.

रिश्ते: किसी नए स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं. इससे परिजन उत्साहित होंगे.

---- समाप्त ----