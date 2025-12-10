scorecardresearch
 
Meen Tarot Rashifal 10 December 2025: भविष्य की फिक्र रहेगी, अपनी जमा पूंजी को किसी योजना में निवेश कर सकते हैं

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 10 December 2025: इस समय आप अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने का प्रयास करें. हो सकता हैं कि जो स्थिति सामने से समझ में नहीं आ रही हो और उसका समाधान नहीं ढूंढ़ पा रहे हैं. उसका समाधान आप अपने अंतर्मन से प्राप्त हो सकता हैं.

मीन (Pisces):-
Cards:- Two of swords
कार्य क्षेत्र में इस समय काफी अव्यवस्था हो सकती है. जिसके कारण कार्यों को जल्दबाजी में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है. इस जल्दबाजी या हड़बड़ीपन के चलते कार्यों में अपेक्षित सफलता के प्रति नहीं हो पा रही है. इस समय वर्तमान नौकरी में परिवर्तन करने पर विचार कर सकते हैं. साथ ही कि इसकी जगह आप किसी ऐसे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं . जो लघु कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता हो. अपने जीवन साथी के साथ इस व्यवसाय को सुचारू रूप से चला लेंगे.

इस समय आप अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने का प्रयास करें. हो सकता हैं कि जो स्थिति सामने से समझ में नहीं आ रही हो और उसका समाधान नहीं ढूंढ़ पा रहे हैं. उसका समाधान आप अपने अंतर्मन से प्राप्त हो सकता हैं. अपने आसपास के वातावरण को समझने का प्रयास करें साथ ही लोगों की बातों और लोगों के व्यवहार के प्रति सजग रहे. कि इस परेशानी का कारण कोई ऐसा व्यक्ति होगा. जो कार्य क्षेत्र में नए परिचित लोगों को नौकरी दिलाने की इच्छा रखता हो. जिसके चलते पुराने लोगों को हटा सकता हैं. इस समय गलत बात का समर्थन न करें. 

स्वास्थ्य: सर्दी खांसी से बुरी तरह बहाल हो रहे हैं. इस समय घरेलू उपचार से खुद को सामान्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी अच्छे धन निवेश में अपनी जमा पूंजी को निवेशित कर सकते हैं. 

रिश्ते: अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. सामने वाला आपसे अच्छे व्यवहार की आशा रखता है. 

---- समाप्त ----
