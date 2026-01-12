आज 12 जनवरी 2026 मीन राशिफल: समकक्ष सहयोग रखेंगे, स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें

मीन - प्रत्येक कार्य तैयारी और सूझबूझ से करने का समय है. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. स्वजनों की सहायता उत्साहित रखेगी. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. शोध संबंधी गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. बड़प्पन व मदद का भाव रखेंगे. कुल कुटम्ब के लोगों से करीबी रखेंगे. अप्रत्याशित स्थिति बनी रहेगी. सभी मामलों में सतर्कता बनाए रहेंगे. व्यवस्था के अनुरूप कदम आगे बढ़ाएंगे. अतिउत्साह न दिखाएं.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज पर फोकस होगा. चर्चा संवाद में संकोच रहेगा. करियर कारोबार में पेशेवरता रखेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. तोलमोल कर बात रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. अनजान से सावधान रहें.



धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में साधारण स्थिति रहेगी. पेशेवर संबंधों का लाभ मिलेगा. धनसंपत्ति के मामलों में दखल बढेगा. वरिष्ठों की बातों को अनदेखा न करें. समकक्ष सहयोग रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें.



प्रेम मैत्री- घर के लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता में विनम्रता दिखाएंगे. बड़ों की बातों पर ध्यान देंगे. मित्रों का साथ सहयोग रहेगा. परस्पर स्नेह बढ़ेगा. गरिमा गोपनीयता बनाए रहेंगे. मितभाषी बने रहें. भावुकता से बचेंगे. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. संबंधों में धैर्य बढ़ाएं.



स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन रखें. आवेश में न आएं. स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. मनोबल रखें. सबको साथ लेकर चलें. खानपान में सात्विकता बरतें.

शुभ अंक : 2 3 और 6

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम्् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. आत्मबल बढ़ाएं.

