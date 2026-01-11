आज 11 जनवरी 2026 मीन राशिफल: घर से नजदीकी बढ़ेगी, कोई जरूरी सूचना मिल सकती है

मीन - परिवार के लोगों का साथ समर्थन कामकाज में सहजता बढ़ाएगा. सहकार सहयोग की भावना बनाए रखेंगे. रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे. तैयारी पर ध्यान देंगे. भेंटवार्ता के लिए समय लेंगे. चर्चा संवाद मेंं सजग रहेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे. धैर्य से कार्य करेंगे. व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहेंगे. वाणी व्यवहार सरल रहेगा. आवश्यक कार्य में ढिलाई से बचें. ठगों से दूर रहें. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. व्यवस्था की अनदेखी न करें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में व्यवस्तता बनी रहेगी. व्यापार में सजगता रखेंगे. पेशेवर सहायक होंगे. अनुकूलन पर जोर देंगे. चर्चा में जल्दबाजी न दिखाएं. धूर्तां से सावधानी बरतें. करीबियों की सीख सलाह से कार्य करें.



धन संपत्ति- वाणिज्यिक भूलचूक से बचने का समय है. लाभ पूर्ववत् बना रहेगा. प्रबंधन की अवहेलना न करें. पेशेवर मामले लंबित रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. नीति नियम का पालन रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक प्रयासों में धैर्य बनाए रखें. अन्य की व्यर्थ बातों पर ध्यान न दें. रिश्ते प्रभावित बने रह सकते हैं. परिजनों का सहयोग रहेगा. सभी के प्रति सम्मान रखेंगे. घर से नजदीकी बढ़ेगी. जरूरी सूचना मिल सकती है. सीख सलाह बनाए रखेंगे. लोगों को जोड़ें. रुटीन बेहतर बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- लोगों का भरोसा बनाए रखेंगे. लक्ष्य से समझौता नहीं करें. सामंजस्यता बढ़ाएं. स्वास्थ्य पर जोर रखें. व्यवस्थागत विषयों को अनदेखा न करें.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. धैर्य बढ़ाएं. सहज रहें.

---- समाप्त ----