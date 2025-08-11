scorecardresearch
 

आज 11 अगस्त 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, ये है आपका लकी कलर

Aaj ka Meen Rashifal 11 August 2025, Pisces Horoscope Today: प्रिय से भेंट होगी. बड़ों को आदर देंगे. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. रिश्तां में सुख सौख्य रहेगा. नवऊर्जा का संचार होगा. विनम्रता विवेक बनाए रखेंगे. संबंधों को संवारेंगे.

pisces horoscope
मीन - निवेश पर जोर बना रह सकता है. कार्ययोजनाओं में सूझबूझ व नियंत्रण बनाए रखेंगे. न्यायिक मामलों में गति आएगी. रिश्तेदारों का साथ सहयोग रहेगा. करीबियों का भरोसा जीतें. बड़ी सोच से काम लें. रुटीन रखें. आर्थिक मामलों में सूझबूझ से काम लें. जल्दबाजी से बचें. पेशेवर प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. अपनों के लिए क्षमता से सधिक करने का भाव रखेंगे. खर्च पर अंकुश कठिन होगा. वैदेशिक विषयों में अनुकूलता का स्तर बढ़ेगा. नीति नियम की अवहेलना से बचें.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में सजग रहें. लोभ प्रलोभव व दिखावे में नहीं आएंगे. रुटीन परिणाम बनाए रहेंगे. विभिन्न कार्यों को समय पर पूरा करेंगे. आवश्यक मामलों में गति लाएंगे. समकक्षों से भेंट होगी. सामंजस्यता से आगे बढ़ें.

धन संपत्ति- लेनदेन में अतिरिक्त ध्यान दें. खर्च की अधिकता रहेगी. योजनाएं प्रभावित रह सकती है. न्यायिक मामलों में सजगता बढ़ाएं. धैर्य और निरंतरता बनाए रखें. महत्वपूर्ण योजनाएं समर्थन पाएंगी. बजट बनाने में स्पष्ट रहें.

प्रेम मैत्री- अपनों की खुशी के लिए क्षमता ज्यादा खर्च सकते हैं. घर परिवार में हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. बड़ों को आदर देंगे. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. रिश्तां में सुख सौख्य रहेगा. नवऊर्जा का संचार होगा. विनम्रता विवेक बनाए रखेंगे. संबंधों को संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा संवाद मे लापरवाही न रहें. सुविधाओं पर ध्यान दें. बहकावे से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. आत्मविश्वास सामान्य बना रहेगा. धोखेबाजों से बचें.

शुभ अंक : 1 2 3

शुभ रंग : गोल्डन

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. शिव पंचाक्षरी मंत्र एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सतर्कता रखें.

