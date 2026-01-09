scorecardresearch
 
आज 9 जनवरी 2026 मीन राशिफल: मीन राशि वाले विविध विषयों को सूझबूझ व सहकार से हल करेंगे, लेनदेन में बेहतर बने रहेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 9 January 2026, Pisces Horoscope Today: कामकाज में सबके साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे.  निजी जीवन खुशहाल रहेगा.  साथी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है.  मन के रिश्ते मजबूत होंगे.  आवश्यक लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे.  आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.

मीन - उद्योग व्यापार में बेहतर बने रहेंगे.  व्यवस्था अनुपालन पर ध्यान देंगे.  करीबियों की सलाह मानेंगे.  साझा विषयों से जुड़ेंगे.  कामकाज में सबके साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे.  निजी जीवन खुशहाल रहेगा.  साथी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है.  मन के रिश्ते मजबूत होंगे.  आवश्यक लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे.  आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.  महत्वपूर्ण मामलों में सफल होंगे.  इच्छित सफलता की संभावना रहेगी.  नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे.  अवसरों का लाभ उठाएंगे. 

नौकरी व्यवसाय- विविध विषयों को सूझबूझ व सहकार से हल करेंगे.  आवश्यक मामलों में गति बनाए रखेंगे.  निर्णय लेने में सहज रहेंगे.  टीम पर भरोसा बना रहेगा.  सबका सहयोग पाएंगे. 

धन संपत्ति- भूमि भवन के मामले संवार पाएंगे.  लेनदेन में बेहतर बने रहेंगे.  व्यावसायिक संबंध संवरेंगे.  वाणिज्य व्यापार को गति देंगे.  आर्थिक मामले प्रभावशाली रहेंगे.  अनुबंधों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चाओं में सतर्कता रखेंगे.  मन के मामले संवरेंगे.  दाम्पत्य में मधुरता रहेगी.  साथीगण प्रसन्न रहेंगे.  मित्रता बल पाएगी.  रिश्ते मजबूत होंगे.  जिद अहंकार से बचेंगे.  रिश्तों में घनिष्ठता रहेगी.  निजी जीवन में प्रेम व्यवहार मजबूत बनाएंगे.  प्रभावशाली लोगों से भेंट होगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- संवाद संपर्क बढ़ेगा.  जिम्मेदारी निभाएंगे.  करीबी मददगार होंगे.  भावनात्मक मजबूत बने रहेंगे. आकर्षण बना रहेगा.  शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें. 

शुभ अंक : 2, 3, 6 और 9

Advertisement

शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : असुरनाशिनी सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  लाल चुनरी पुष्प और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.  ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  व्यर्थ वार्ता से बचें. 

