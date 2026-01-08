scorecardresearch
 
आज 8 जनवरी 2026 मीन राशिफल: सावधानी बरतेंगे, व्यक्तित्व पर ध्यान बढ़ाएं

Aaj ka Meen Rashifal 8 January 2026, Pisces Horoscope Today: विपक्षियों पर अंकुश बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. लेनदेन पर फोकस बढ़ाएं. उधार से बचें. बहकावे में न आएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे.

मीन - नौकरीपेशा सावधानी से आगे बढ़ेंगे. तार्किक पक्ष पर फोकस रखेंगे. मेहनत व लगन से परिणाम संवरेंगे. समय प्रबंधन पर जोर दें. पेशेवर स्थिति को बेहतर बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक संबंधों में बेहतर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में जगह बनाए रखेंगे. विपक्षियों पर अंकुश बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. लेनदेन पर फोकस बढ़ाएं. उधार से बचें. बहकावे में न आएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में उधार से बचें. कामकाजी परिणाम बेहतर बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं सफल होंगी. सहकर्मियों में सामंजस्य बढ़ेगा. सेवा व्यवसाय में अधिक प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रतिफल पूर्ववत् बना रहेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. निवेश के प्रति सजग रहेंगे. व्यापार में सहज वृद्धि रहेगी. सोच बड़ी बनाएं. विभिन्न मामलों में सावधानी रखें.

प्रेम मैत्री- परिजनों की अनदेखी न करें. प्रेम में धैर्य और सहजता बढ़ाएं. चर्चा संवाद में सतर्कता रखें. आवेश में नहीं आएं. प्रेम संबंधों में भरोसा बनाए रखें. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्र संबंध सहज रहेंगे. भावुकता पर नियंत्रण रखें. रिश्ते बेहतर बने रहेंगे. सहजता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान साधारण रहेगा. स्वास्थ्य मध्यम होगा. अनुशासन बनाए रखेंगे. रीति नीति पर जोर देंगे. मौसमी सावधानी बरतेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1 3 8

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. व्यवस्था पर जोर दें.

---- समाप्त ----
