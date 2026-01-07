scorecardresearch
 
आज 7 जनवरी 2026 मीन राशिफल: मीन राशि वाले भेंटवार्ता पर जोर बनाए रखें, सहज अड़चनें बनी रहेंगी

Aaj ka Meen Rashifal 7 January 2026, Pisces Horoscope Today: स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतेंगे. कार्ययोजनाओं में समयबद्धता बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में सुधार आएगा. विभिन्न आर्थिक प्रयासों में अनदेखी से बचें. सहज सफलता बनी रहेगी.

मीन - मेहनत से उचित परिणाम अर्जित करने में मदद मिलेगी. कार्यक्षेत्र के जिम्मेदारों से भेंट मुलाकात होगी. कामकाजी चर्चा संवाद पर फोकस रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतेंगे. कार्ययोजनाओं में समयबद्धता बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में सुधार आएगा. विभिन्न आर्थिक प्रयासों में अनदेखी से बचें. सहज सफलता बनी रहेगी. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से बनाए रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलें. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. उधार का लेनदेन न करें.

नौकरी व्यवसाय- भेंटवार्ता पर जोर बनाए रखें. कामकाजी संबंधों का सम्मान करें. कार्य समय पर पूरे करें. सेवाभावना बनाए रखेंगे. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा. सहज अड़चनें बनी रहेंगी. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. वाणिज्यिक पक्ष मिलाजुला रहेगा. वित्तीय पक्ष पर जोर रहेगा. कार्य व्यापार में सावधानी बढ़ाएंगे. तथ्यों पर ध्यान देंगे. सजगता सतर्कता से काम लेंगे. ठगों से बचाव रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध पूर्ववत् बने रहेंगे. अपना पक्ष रखने में पहल से बचेंगे. सबका मान सम्मान रखें. रिश्तों में धैर्य दिखाएंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. वचन निभाएंगे. सामंजस्य बढ़ाएंगे. भरोसा बनाए रखेंगे. मन के मामले संतुलित रहेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. लापरवाही से बचें. लक्ष्य पूरे करें. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएंगे.

शुभ अंक : 1, 3, 7 और 9  

शुभ रंग :  ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय : देवताओं में अग्रपूज्य एवं बुद्धि और समृद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. निरंतरतार बनाए रखें.

