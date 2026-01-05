आज 5 जनवरी 2026 मीन राशिफल: विविध प्रयासों को पूरा करेंगे, सहज बने रहें

मीन - प्रियजनों के संग आनंद से समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. विविध गतिविधियां में आगे रहेंगे. स्पर्धा को बढ़ावा देंगे. समकक्ष सहयोग देंगे. व्यक्तिगत विषयों में सहज प्रदर्शन करेंगे. मित्रों उत्साह उमंग से कार्य करेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. परिवार के साथ समय बिताएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. सूझबूझ से राहें खुलेंगी. साथियों से मेलजोल बढ़ेगा. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

नौकरी व्यवसाय - कार्यक्षेत्र में धैर्य दिखाएं. आवश्यक कार्योंं व प्रबंधन पर फोकस बढ़ाएं. साहस पराक्रम से जगह बनाए रखें. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएं. प्रभाव प्रतिष्ठा और प्रबंधन बने रहेंगे. कामकाजी व्यवस्था को बल देंगे.

धन संपत्ति-भावुकता में निर्णय लेने से बचें. हड़बड़ी से बचें. आर्थिक विषय सामान्य से अच्छे रहेंगे. परंपरागत व्यवसाय स्थापित करने की सोच रखेंगे. विविध प्रयासों को पूरा करेंगे. सहज बने रहें.

प्रेम मैत्री- घर से करीबी बनी रहेंगी. भ्रमण मनोरंजन में रुचि बनाए रखेंगे. निजी संबंध बेहतर बनेंगे. परिजनों से संवाद बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में उत्साह रहेगा. अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को भलिभांति समझेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद व अहंकार न दिखाएं. संबंधों का लाभ लें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच रखें. निरंतरता बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 2 5 और 6

शुभ रंग : चांदी के समान

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की सपरिवार पूजा व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. प्रशिक्षण बढ़ाएं.

