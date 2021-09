Aaj Ka Panchang: पंचांग 4 सितंबर 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

पंचांग 4 सितम्बर 2021 ,शनिवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - भाद्रपद

अमांत - श्रावण

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि दिन है. सूर्य सिंह राशि में और चन्द्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

कृष्ण पक्ष द्वादशी

प्रदोष व्रत

नक्षत्र: पुष्य

आज का दिशाशूल:पूर्व दिशा ।

आज का राहुकाल: 9:19 AM से 10:52 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:13 AM

सूर्यास्त - 6:37 PM

चन्द्रोदय - Sep 04 3:16 AM

चन्द्रास्त - Sep 04 5:08 PM

शुभ काल



अभिजीत मुहूर्त - 12:01 PM से 12:50 PM

अमृत काल - 11:04 AM से 12:44 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:37 AM से 05:25 AM

योग



वरीयान - Sep 03 10:10 AM से Sep 04 09:38 AM

परिघ - Sep 04 09:38 AM से Sep 05 08:32 AM

गण्डमूल नक्षत्र



1. Sep 04 05:45 PM से Sep 5 06:07 PM (अश्लेषा)