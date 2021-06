Aaj Ka Panchang: पंचांग 22 जून 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

पंचांग 22 जून 2021 , मंगलवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

अमांत -ज्येष्ठ

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन है. सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे और चन्द्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी

नक्षत्र: विशाखा

भौम प्रदोष व्रत

आज का दिशाशूल:उत्तर दिशा ।

आज का राहुकाल: 3:50 PM – 5:31 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:46 AM

सूर्यास्त - 7:11 PM

चन्द्रोदय - Jun 22 4:45 PM

चन्द्रास्त - Jun 23 4:00 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:02 PM – 12:55 PM

अमृत काल - 06:27 AM – 07:53 AM, 02:31 AM – 03:57 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:10 AM – 04:58 AM

योग

सिद्ध - Jun 21 05:33 PM – Jun 22 01:51 PM

साध्य - Jun 22 01:51 PM – Jun 23 10:00 AM

त्रिपुष्कर योग - Jun 22 05:46 AM - Jun 22 10:22 AM (विशाखा, द्वादशी और मंगलवार)