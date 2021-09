Aaj Ka Panchang: पंचांग 17 सितंबर 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

पंचांग 17 सितम्बर 2021, शुक्रवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - भाद्रपद

अमांत - भाद्रपद

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि दिन है. सूर्य कन्या राशि में और चन्द्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

शुक्ल पक्ष एकादशी

पार्ष्व एकादशी

कन्या संक्रांति

विश्वकर्मा जयंती

नक्षत्र: श्रवण

आज का दिशाशूल: पश्चिम दिशा

आज का राहुकाल: 10:50 AM – 12:21 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:17 AM

सूर्यास्त - 6:24 PM

चन्द्रोदय - Sep 17 4:20 PM

चन्द्रास्त - Sep 18 3:27 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:57 AM – 12:45 PM

अमृत काल - 05:26 PM – 07:00 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:41 AM – 05:29 AM

योग

अतिगण्ड - Sep 16 10:31 PM – Sep 17 08:21 PM

सुकर्मा - Sep 17 08:21 PM – Sep 18 06:24 PM

सर्वार्थसिद्धि योग - Sep 17 06:17 AM - Sep 18 03:36 AM