Aaj Ka Panchang: पंचांग 10 मई 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

पंचांग 9 मई 2021 , सोमवार

पंचांग 10 मई 2021 , सोमवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - बैशाख

अमांत - चैत्र

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, बैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि दिन है. सूर्य मेष राशि में रहेंगे और चन्द्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

बैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी

नक्षत्र: अश्विनी

आज का दिशाशूल: पूर्व दिशा |

आज का राहुकाल: 7:29 AM - 9:07 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:52 AM

सूर्यास्त - 6:54 PM

चन्द्रोदय - May 10 4:56 AM

चन्द्रास्त - May 10 5:50 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:57 AM – 12:49 PM

अमृत काल - 12:20 PM – 02:08 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:15 AM – 05:03 AM

योग

आयुष्मान - May 09 08:43 PM – May 10 09:39 PM

सौभाग्य - May 10 09:39 PM – May 11 10:42 PM

गण्डमूल नक्षत्र

May 09 05:29 PM – May 10 08:25 PM (अश्विनी)

सर्वार्थसिद्धि योग - May 09 05:29 PM - May 10 05:52 AM (अश्विनी और रविवार)