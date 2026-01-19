Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 19 January 2026: वरिष्ठों की मदद मिलेगी, सजगता सहजता बढ़ाएंगे

नंबर 9

19 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 9 के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियों को उचित दिशा देने और लाभ प्रभाव बढ़ाने में सहयोगी है. कामकाज में तेजी रहेगी. पेशेवर प्रयास बेहतर होंगे. निजी विषयों में विनम्रता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों को बल मिलेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. समन्वय सामंजस्त बनाए रखने का भाव रहेगा. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति को लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना बखूबी आता है. सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन हरसंभव करते हैं. आज इन्हें अनुभवों का लाभ मिलेगा. सीख सलाह का प्रयास रखेंगे. अतिसंवेदनशीलता से बचें. फोकस बढ़ाएं. मित्रगण सहायक होंगे. साहस बढ़ेगा.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- करियर व्यवसाय में उत्साह दिखाएंगे. साहस से राह बनाएंगे. लाभ लक्ष्य के प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्न विषयों को गति देंगे. कार्योंं में निरंतरता रखेंगे. जोखिम लेने से बचें. पेशेवर प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे. कार्य प्रबंधन में गति बढ़ाएंगे. व्यापार शुभकर रहेगा. जिम्मेदारों की सुनेंगे. सलाह पर ध्यान देंगे.



पर्सनल लाइफ- परिजनों की खुशियों को बढ़ाएंगे. बड़ों की सीख सलाह अपनाएंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. अन्य की भावना का आदर करेंगे. इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश रहेगी. सुख सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम संबंध सुखकर रहेंगे. वरिष्ठों की मदद मिलेगी. सजगता सहजता बढ़ाएंगे.



हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक रहेगा. रुटीन पर ध्यान देंगे. व्यवहार संवारेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. योजनाएं गति लेंगी. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर- रेड रोज

एलर्ट्स- सकारात्मक सोचें. सबका साथ निभाएं. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं.



---- समाप्त ----