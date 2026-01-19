scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 19 January 2026: फोकस बढ़ाएं, सहज गति बनी रहेगी

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 19 January 2026: साहस पराक्रम संवार पर रहेंगे. भेटवार्ता में जल्दबाजी में अपना पक्ष न रखें. विभिन्न मामलों में फोकस बढ़ाएं. सहज गति बनी रहेगी.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

नंबर 8
19 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 8 के लिए आज का दिन औसत शुभ है. जिम्मेदारों से तालमेल बनाए रखेंगे. अन्य की अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव अनुभव करेंगे. व्यापार में औसत से बेहतर रहेंगे. अनुभवियों से बनाकर चलें. मित्रवर्ग मददगार रहेगा. संपर्क संवाद संवारेंगे. सहज संकोच बना रहेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति भेंट चर्चा में अत्यधिक संकोची होते हैं. सभा में अक्सर अपनी बात नहीं कह पाते हैं. आज इन्हें निजी विषयों पर ध्यान देना है. विनय विवेक से आगे बढ़ेंगे. कलात्मकता को बल मिलेगा. कौशल को संवारेंगे. आत्म्विश्वास से काम लेंगे. करीबी सहयोग बनाए रहेंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में संतुलन बनाए रखेंगे. समकक्षों पर प्रभाव बना रहेगा. कामकाज में निरंतरता रहेगी. पेशेवरों पर भरोसा बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साहस पराक्रम संवार पर रहेंगे. भेटवार्ता में जल्दबाजी में अपना पक्ष न रखें. विभिन्न मामलों में फोकस बढ़ाएं. सहज गति बनी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह से रिश्ते संवारेंगे. बड़ों के प्रति आदर का भाव बनाए रखें. भाव प्रदर्शन में आगे रहेंगे. चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे. प्रियजनों का साथ पाएंगे. रिश्तों का आदर सम्मान रखेंगे. घर परिवार में आनंद रहेगा. अपनों के प्रति झुकाव बढ़ेगा. निजी बातों पर गंभीर रहेंगे. रिश्तों को जोडे़ रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

लंबित लक्ष्य साधेंगे, अच्छे प्रशासक बने रहेंगे
प्रतिस्पर्धा बनाए रहेंगे, अधिकारियों से तालमेल रहेगा
रिश्तों में धैर्य रखेंगे, मित्रों का साथ रहेगा
उधार से बचेंगे, बहकावे में नहीं आएंगे
चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, वरिष्ठों से सलाह लेंगे

हेल्थ एंड लिविंग- परिचितों के भरोसे को बनाए रहेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. संसाधन बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व पर जोर होगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रखें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8
फेवरेट कलर्स- स्काई ब्लू
एलर्ट्स- मेलजोल की आदत बढ़ाएं. पेशेवरों की सुनें. जिद त्यागें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement