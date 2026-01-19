Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 19 January 2026: प्रतिस्पर्धा बनाए रहेंगे, अधिकारियों से तालमेल रहेगा

नंबर 6

19 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 6 के लिए आज का दिन सामान्य प्रभाव वाला है. नीतिगत विषयों में लापरवाही व ढिलाई से बचें. प्रयासों में सहजता बनाए रहें. करियर व्यवसाय के अवसरों को भुनाएंगे. उद्योग व्यापार में प्रभावशीलता बनाए रखेंगे. लाभ अपेक्षित बना रहेगा. बड़ा करने की सोच रहेगी. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति अपनी लगन से ऊंचे मुकाम हासिल करते हैं. पूरे मनोयोग से विविध प्रयास बनाए रखते हैं. रचनात्मकता में अधिक विश्वास करते हें. आत्मविश्वास अच्छा होता है. आज इन्हें साहस संपर्क बढ़ाना है. चर्चा संवाद में सहजता रखेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवरों से भेंट मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. कामकाजी अनुकूलन से परिणाम संवरेंगे. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में फोकस बढ़ाएंगे. साझीदारी के प्रयास गति लेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रहेंगे. अधिकारियों से तालमेल रहेगा. धैर्य धर्म से काम लेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों की खुशी के लिए त्याग बलिदान का भाव बनाए रखेंगे. घर परिवार में सुख बना रहेगा. करीबियों से खुशियां साझा करेंगे. छोटी बातों के प्रति संवेदनशील होने से बचें. निजी जीवन में सामंजस्य रहेगा. रिश्तों में मधुरता रखेंगे. सहयोग का भाव बढ़ेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे.



हेल्थ एंड लिविंग- संतुलन व समझदारी से आगे बढ़ेंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. भ्रमण पर जाएंगे. व्यवस्था बल पाएगी.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- बहकावे में न आएं. नीति विरुद््ध कार्य न करें. सजग रहें.

