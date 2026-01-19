scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 19 January 2026: चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, वरिष्ठों से सलाह लेंगे

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 19 January 2026: भावनात्मक मामलों में सहजता रहेगी. सभी के प्रति धैर्य व स्नेह बनाए रखेंगे. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. रिश्ते संवार पर रहेंगे.

Advertisement
X
three horoscope
three horoscope

नंबर 3
19 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 3 के लिए भाग्य को संवारने में सहयोगी है. चहुंओर शुभता की स्थिति रहेगी. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. योग्यता के बल पर जगह बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में विनम्रता रखेंगें. अंधविश्वास से बचेंगे. व्यापार में सफलता पाएंगे. कामकाज पर फोकस रहेगा. सलाह सहयोग रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सज्जन और संस्कारी होते हैं. बड़ों की सीख का सम्मान करते हैं. आज इन्हें वाणिज्यिक विषयों में रुचि बनाए रखना है. लाभ और विस्तार पर जोर बढ़ाना है. व्यापार पर फोकस रहेगा. चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे. वरिष्ठों से सलाह लेंगे.


मनी मुद्रा- औद्योगिक प्रयासों पर जोर होगा. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखेंगे. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं. सहयोगियों का भरोसा जीतेंगे. पेशेवरों में उत्साह बना रहेगा. कामकाज में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक मामलों में सहजता रहेगी. सभी के प्रति धैर्य व स्नेह बनाए रखेंगे. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. रिश्ते संवार पर रहेंगे. एक दूसरे का आदर सम्मान रखेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे. संवाद बेहतर होंगे. हड़बड़ी से बचें. तालमेल बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कार्यगति बेहतर रहेगी, योजना से आगे बढ़ेंगे
मित्र मददगार बने रहेंगे, भ्रमण पर जा सकते हैं
करीबियां का सहयोग मिलेगा, हर्ष आनंद से समय बीतेगा
धैर्य विश्वास बनाए रखेंगे, बड़प्पन से काम लेंगे
अवसरों का लाभ उठाएंगे, उम्मीद पर खरे उतरेंगे

हेल्थ एंड लिविंग- सुविधाओं पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. साज सज्जा रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9
फेवरेट कलर- ऑरेंज
एलर्ट्स- अन्य की सहज कमजोरियों को अनदेखा करें. व्यर्थ दखल से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement