Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 17 November 2025: संबंध संवरेंगे, पद प्रतिष्ठा रहेगी

नंबर 9
17 नवंबर 2025का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है.अंक 9 के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण कार्योंं को उचित दिशा देने वाला है.चर्चा संवाद में स्पष्टता बढ़ाएंगे.साथीगण सहयोगी रहेंगे.आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.कामकाजी की स्थिति बेहतर रहेगी.कार्य विस्तार को बल मिलेगा.व्यक्तिगत संबंध निभाएंगे.उचित प्रस्ताव पाएंगे.मान सम्मान बढ़ेगा.आत्मविश्वास से आगे बढे़ंगे.सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा.मंगल के अंक 9 के व्यक्ति हर क्षेत्र में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखते हैं.सक्रिय और ऊर्जावान होते हैं.आज इन्हें मित्रों व सहयोगियों से मदद मिलेगी.रिश्तों से लाभ होगा.कार्यव्यवस्था को बल देंगे.नियम रखेंगे.सामंजस्य से कार्य करेंगे.
मनी मुद्रा- विविध प्रयासों में सफलता पाएंगे.अधिकारियों से बनाकर चलेंगे.उद्योग व्यापार संवारेंगे.हितलाभ में वृद्धि होगी.विभिन्न मामलों में असरदार रहेंगे.कामकाज में सकारात्मक परिणाम रहेंगे.पेशेवर अनुकूलता रखेंगे.अवसर भुनाएंगे.संबंध संवरेंगे.पद प्रतिष्ठा रहेगी.अनुशासन अनुपालन रखेंगे.
पर्सनल लाइफ- मित्र प्रसन्न रहेंगे.संबंधों में फोकस बनाए रखेंगे.प्रियजन से भेंट होगी.मन प्रसन्न रहेगा.स्मरणीय पल निर्मित होंगे.रिश्तों मं सहज्रता रखेंगे.करीबियों से भेंट होगी.मेलजोल के अवसर बनेंगे.सुख सौख्य बना रहेगा.जरूरी बात कहेंगे.भावनात्मक विषयों में आगे बढ़ेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- यात्रा की संभावना है.शुभता का संचार रहेगा.परिजन प्रसन्न रहेंगे.व्यक्तित्व बल पाएगा.रहन सहन संवरेगा.स्वयं पर ध्यान देंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9
फेवरेट कलर- रेड रोज
एलर्ट्स- बड़ी सोच रखें.धैर्य बढ़ाएं.रिश्ते संवारें.सजग रहें.भूलचूक से बचें.