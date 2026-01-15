Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 15 January 2026: विविध प्रदर्शनों में प्रभावी रहेंगे, विभिन्न क्षेत्रों से लाभ बढ़ाएंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 15 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 8 के लिए आज का दिन भाग्य को ब़ढ़़ाने वाला है. कार्ययोजनाएं बेहतर बनी रहेगी. करियर व्यापार में तेजी बनाए रहेंगे. पेशेवर प्रयास बल पाएंगे. प्रदर्शन उम्दा बनाए रखेंगे. व्यवस्था की सकारात्मकता बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. चर्चा में उत्साहित रहेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति संघर्ष में सहज होते हैं. नैतिकता और सिद्धांतों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर के त्याग के लिए तत्पर रहते हैं. आज इन्हें व्यर्थ बातों में आने से बचना है. लापरवाही न दिखाएं. वैचारिक खुलापन रखें. सबको साथ लेकर आगे बढ़ें. विनम्रता बनाए रहें. संकोच का त्याग करें.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर मजबूती से आगे बढ़ेंगे. विविध प्रयास बनाए रखेंगे. कामकाज अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. विविध प्रदर्शनों में प्रभावी रहेंगे. विभिन्न क्षेत्रों से लाभ बढ़ाएंगे. साथियों पर भरोसा रखेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. सहज प्रभाव बनाए रखेंगे. उच्चवर्ग प्रसन्न रहेगा.

पर्सनल लाइफ- मन की बात अपनों से सहजता से कह पाएंगे. घर में उत्सव का वातावरण बना रहेगा. रिश्तों में अनुकूलन बढ़ेगा. प्रियजनों का आगमन होगा. सुखद पल निर्मित होंगे. करीबियों के विषयों में रुचि रहेगी. संबंध मजबूत होंगे. महत्वपूर्ण बात रखेंगे. स्वजनों से भेंट होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- सामंजस्यता बनाए रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. स्वास्थ्य मनोबल संवार पर रहेंगे. जीवनशैली प्रभावी रहेगी. रहन सहन भव्य रहेगा. सजगता बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- प्रलोभन से बचें. लालच में न आएं. अतिभावुकता त्यागें.

---- समाप्त ----