Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 15 January 2026: कला कौशल में वृद्धि होगी, कामकाज में बेहतर प्रदर्शन रखेंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 15 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 5 के लिए आज का दिन हर क्षेत्र में इच्छित फल परिणाम बनाए रखने में सहयोगी है. सहकारिता को बल मिलेगा. निजी प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे. नियम अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. मित्रों का सहयोग बना रहेगा. व्यवस्था पर जोर बढ़ाएंगे. निजी विषयों में समता संतुलन रखेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति वार्तालाप में प्रभावशाली होते हैं. औरों से अपनी बात मनवाने में तेज होते हैं. आंकिक गणनाओं में प्रखर होते हैं. व्यवहारिकता की समझ रखते हैं. आज इन्हें सक्रियता और साहस से काम लेना है. जिम्मेदारियों को बनाए रखना है. लक्ष्य पर जोर होगा. नियमों को बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा.

मनी मुद्रा- पद प्रभाव बढ़त पाएगा. समकक्ष सहायक होंगे. आर्थिक एवं वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. लोभ व प्रलोभन में न आएं. मेहनत व सूझबूझ से जगह बनाएंगे. कला कौशल में वृद्धि होगी. कामकाज में बेहतर प्रदर्शन रखेंगे. तेजी से आगे आने का प्रयास रहेगा. लाभ विस्तार संवार पर रहेगा. नवाचार बढ़ेगा.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक संतुलन बनाए रखेंगे. भरोसा जीतने मे सफल होंगे. सकारात्मक व्यवहार से सभी प्रसन्न होंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा. वचन पूरा करेंगे. संबंधियां के साथ आनंद से रहेंगे. निजी संबंधों में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. प्रेम में शुभता का संचार बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- विनय विवेक बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में धैर्य दिखाएंगे. मितभाषी रहेंगे. जल्दबाजी से बचेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर्स- आंवला समान

एलर्ट्स- व्यवस्था पर अंकुश रखें. स्पष्टता बनाए रहें. पूर्वाग्रह में न आएं.

