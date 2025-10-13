Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 13 October 2025: जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, पारिवारिक विषयों में रुचि बनाए रखेंगे

नंबर 8- 13 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 8 के लिए आज का दिन कामकाज में मनोवांछित स्थिति बनाए रखेगा. निजी मामलों में सहज प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सभी मोर्चों पर अनुकूलता रहेगी. सफलता की राह बढ़ते रहेंगे. साहस से काम लेंगे. सक्रियता सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. जोखिम के कार्यों में रुचि रहेगी. निजी विषयों में धैर्य से काम लेंगे. दीर्घकालिक विषय गति पाएंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ निखरते जाते हैं. संघर्षां से गहरा अनुभव पाते हैं. सभी के प्रति संवेदनशील होते हैं. आज इन्हें तेजी दिखाना है. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर रहेंगे. भ्रम बहकावे से बचेंगे. भावनात्मकता बनाए रखें. करियर व्यापार संवारेंगे.

मनी मुद्रा- प्रबंधन के मामले पक्ष में रहेंगे. विवधि प्रयासां में लाभ बेहतर बनाए रखेंगे. साझीदारों और साथियों पर भरोसा रखेंगे. कारोबार में तेजी रहेगी. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. मेलजोल का भाव बढ़ेगा. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. नकारात्मक चर्चा से दूर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में सरलता बनाए रखेंगे. मनोबल व उत्साह बढ़ेगा. रिश्तों में धैर्य से काम लेंगे. निज संबंध मजबूत होंगे. चर्चा में प्रभावी बने रहेंगे. मित्रों से तालमेल रहेगा. प्रियजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. पारिवारिक विषयों में रुचि बनाए रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सुख से जीवन जिएंगे. साज सज्जा पर ध्यान देंगे. परिजनों की बात सुनेंगे. सहजता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत विषयों में सजग रहेंगे. सेहत अच्छी रहेगी.

फेवरेट नंबर- 2 5 6 8 9

फेवरेट कलर- वाटर ब्लू

एलर्ट्स- निंदनीय व्यवहार व वार्ता से बचें. तथ्यगत स्पष्टता बढ़ाएं. क्षमाभाव रखें.

