Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 13 January 2026: लाभ उछाल पर रहेगा, अपनों का साथ समर्थन रहेगा

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 13 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 4 के लिए आज का दिन अवसरों को बनाए रखने वाला है. कार्य व्यापार में प्रभाव बनाए रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य पाएंगे. विविध विषय पक्ष में बनेंगे. करियर व्यापार में प्रदर्शन उल्लेखनीय रहेगा. लाभ और विस्तार के योग बनेंगे. धर्मकार्यों से जुडेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. प्रयासों में गति आएगी. अवसरों को भुनाएंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति अक्सर नकारात्मक बातों व विचारों को अधिक महत्व देने लग जाते हैं. अनुभव से राह बनाते हैं. समाज के साधारण कार्यों से असाधारण सफलता पाते हैं. आज इन्हें सभी का साथ प्राप्त होगा. आत्मविश्वास बना रहेगा. अधिकारियों से बनाकर चलेंगे.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. पेशेवर इच्छित सफलता पाएंगे. कामकाज में तेजी दिखाएंगे. बड़ों की सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. मेहनत से प्रतिफल प्राप्त होंगा. सभी से जुड़ाव रखेंगे. कामकाजी संबंध साधेंगे. प्रबंधन संवारेंगे. लाभ उछाल पर रहेगा. प्रतिस्पर्धा करेंगे. बड़ा सोचेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. भावनात्मक मामलों में स्पष्ट रहेंगे. सहनशीलता और अनुकूलता बढ़ेगी. रिश्तों में विनम्रता रखेंगे. अपनों का साथ समर्थन रहेगा. समकक्ष सहयोग रखेंगे. संबंधों में बेहतर रहेंगे. जीवन में शुभता का संचार रहेगा. बड़प्पन रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यव्यवस्था पर जोर होगा. नियमों का पालन रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. वातावरण मधुर रखेंगे. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ब्राउन

एलर्ट्स- जिद न करें. व्यर्थ बहस से बचें. साथियों की सुनें. सहयोग रखें.

---- समाप्त ----