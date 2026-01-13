Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 13 January 2026: परिवार को समय दें, अहंकार का त्याग करें

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.
नंबर 3- 13 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 3 के लिए आज का दिन कामकाज को उचित दिशा में बनाए रखने में सहयोगी है. पेशेवर क्षेत्र में अपेक्षित सफलता मिल सकती है. आर्थिक लाभ पूर्ववत् बना रहेगा. निजी जीवन में सहजता रखेंगे. व्यवस्था संवारंगे. संबंध सजग बनाए रखें. योजनानुसार कार्य करें. संबंधों में स्पष्टता लाएं. कामकाज में धैर्य दिखाएं. गुरु के अंक 3 के व्यक्तिं में शिक्षा से गहरा जुड़ाव होता है. अनुशासन में आगे होते हैं. चरित्रवान होते हैं. आज इन्हें काम पर फोकस बढ़ाए रखना है. महत्वहीन के विषयों से बचें. करीबियों का भरोसा बनाए रखें. परिवार को समय दें. क्रोध में आने से बचें. अहंकार का त्याग करें.
मनी मुद्रा- करियर व्यापार में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. लाभ प्रतिशत उछाल पर रहेगा. प्रतिष्ठित जनों का सानिध्य बनाए रखेंगे. लक्ष्यगत स्पष्टता लाएंगे. मित्रों व समकक्षों से सहयोग मिलेगा. नियम पालन बनाए रखेंगे. निरंतरता और अनुशासन बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे. पद प्रभाव बढ़त पर रहेगा. योजनाएं को गति देंगे.
पर्सनल लाइफ- संपर्क संवाद सहजता रहेगी. रिश्तों में विनय विवेक बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ मिलेगा. परिजन सहयोगी होंगे. निजी विषयों में सजगता से आगे बढ़ें. बड़प्पन से काम लें. प्रेम के मामलों में पहल से बचें. अवसर पर प्रतिक्रिया दें. बात कहने में जल्दबाजी नहीं दिखाएं.
हेल्थ एंड लिविंग- स्वयं पर ध्यान दें. स्वास्थ्य मनोबल बढ़त पाएंगे. खानपान अच्छा रहेगा. जीवनशैली संवार पाएगी. दिखावे व बड़बोलेपन में न आएं.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 9
फेवरेट कलर- सिंदूरी लाल
एलर्ट्स- अनजान के भरोसे में न आएं. सहकार बढ़ाएं. अहंकार से बचें.